Молодая супруга известного российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала на своей страничке в социальной сети новую фотографию дочери Матильды в модном наряде. В скором времени дочери Петросяна должно исполниться уже семь месяцев.

На опубликованном снимке юная Матильда одета в милое платье серого цвета и сиреневый тюрбан. Похоже Татьяна Брухунова решила приучать свою дочь Матильду к модным нарядам с раннего детства. Стоит отметить, что Брухунова сама любит приобретать брендовые вещи, тратя на это огромные средства. Появиться на публике с новой сумочкой стоимостью в полмиллиона рублей для Брухуновой не является чем-то необычным.

Ранее в Сети появились слухи, что 35-летняя Татьяна Брухунова и ее супруг 78-летний Евгений Петросян прибегли к услугам суррогатной матери для рождения дочери Матильды. Такое мнение появилось из-за того, что Брухунова вела активную светскую жизнь перед рождением дочери, однако никто из окружающих не заметил изменений в ее фигуре, связанных с беременностью. Однако звездная пара опровергает данные слухи.