Украинская снайперша Екатерина Закорецкая с позывным «Кэтрин» ликвидирована в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил в Telegram-канале «Шепот фронта» военный корреспондент Руслан Татаринов.

Закорецкая – уроженка города Люботин в Харьковской области. Она училась в Академии внутренних войск МВД Украины и попала в армию задолго до начала СВО. Уничтожили снайпершу 27 мая.

Издание «АиФ» напоминает высказывание еще одной снайперши ВСУ Елены Белозерской, которая еще в декабре 2023 года сообщила о серьезных потерях в рядах ВСУ. По ее словам, многие снайперши, которые служили вместе с ней, уже ликвидированы в боях.

По информации, представленной на портале aif.ru, Закорецкая не была снайпером, она служила в войсках ПВО в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Но сообщение о ее гибели достоверно – 16 мая Katrin попала под ракетный удар.