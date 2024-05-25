Популярная российская комедийная актриса, экс-участница шоу «Comedy Woman» Надежда Сысоева обеспокоила своих поклонников. Знаменитость опубликовала в соцсетях снимок больничного коридора. Надежда не стала вдаваться в подробности, почему находится в медицинском учреждении. Она лишь оставила краткую запись под снимком: «Мои бессонные ночи».

По неподтвержденным данным, у 39-летней актрисы было диагностировано онкологическое заболевание. Однако сама артистка не подтверждала и не опровергала эту информацию. Также она не комментировала состояние своего здоровья.

В прошлом году Надежда Сысоева перенесла частичную мастэктомию, так как в ее молочных железах было обнаружено новообразование. Отмечается, что опухоль была обнаружена случайно во время рентгенографии. Актриса провела дополнительное исследование с помощью МРТ, после чего врачи приняли решение о хирургическом вмешательстве.

Поклонники комедийной актрисы выражают надежду, что ей удастся справиться со всеми проблемами со здоровьем.