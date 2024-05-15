Священник Русской православной церкви развеял суеверие о том, что умерший человек с открытыми глазами может «забрать на тот свет» тех, кто на него смотрит.

Он пояснил, что после смерти человека его душа покидает бренное тело и ожидает Страшного суда. Она возносится к небесам и полностью утрачивает связь с телом. Поэтому единственное, что ей остается – это томиться в ожидании, а не думать о том, как кого-то «утащить с собой», как гласит примета.

По словам священника, в этой и множестве других примет нет ни слова правды. Разнообразные суеверия были во все времена, но они придуманы людьми. И немалая часть примет связана как раз со смертью и ритуалами прощания с умершими людьми. Эта тема всегда оставалась наиболее интригующей и волнительной.