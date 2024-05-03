Ежегодно православные христиане отмечают светлый праздник Пасхи. Он является переходящим, поэтому каждый год выпадает на разную дату. В 2024 году для православных верующих Пасха наступит 5 мая. В каждой семье православных христиан к этому светлому дню идет особая подготовка. Хозяйки пекут пасхальные куличи и красят яйца.

Священник храма Святителя Петра, Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко рассказал в какие цвета лучше всего красить пасхальные яйца. По его словам, православная церковь не ограничивает фантазию прихожан, но все же, рекомендует отказаться от чрезмерно темных оттенков красок.

«Такая «темнота» не соответствует пасхальной радости», рассказал священнослужитель.

Наиболее подходящими считаются ярко-красный, бордовый оранжевый. Хотя и другие яркие цвета разрешаются.

Также иерей поведал, что пасхальные куличи и яйца не обязательно освящать в храме. Если же человек решил принести в храм пасхальную еду на освящение, не стоит брать все имеющиеся в доме. Достаточно взять пару яиц и куличей.