Певица Светлана Светикова во время интервью с Лаурой Джугелией на ее YouTube-канале рассказала жуткую историю из своей жизни. Будучи 18-летней девушкой Светлана была похищена маньяком.

Участница «Фабрики звезд» рассказала, что села в такси, не подозревая ничего плохого. Девушка поняла, что ее похитили, когда машина поехала в совершенно другом направлении. Светикова рассказала, что начала беседовать с мужчиной, осознав, что он может причинить ей вред. Маньяк проникся к Светлане и в итоге отпустил ее, ведь она смогла достучаться до него, и мужчина отпустил ее.

«Он других не отпускал, а меня отпустил, потому что я с ним говорила… Я стала ему другом. Он мне доверился», – рассказала певица.

Светикова отметила, что ее похититель уже отсидел свой срок в тюрьме, и насколько ей известно, его уже нет в живых. Но с тех пор, она стала внимательнее относиться к людям. Теперь она знает, от кого ей нужно держаться подальше. Это выручало певицу не раз как в обычной жизни, так и в рабочей сфере.