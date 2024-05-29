Российская журналистка и телеведущая, экс-супруга режиссера Федора Бондарчука, Светлана Бондарчук опубликовала в соцсетях снимки со своего отдыха в Турции.

На размещенной фотографии 55-летняя ведущая позировала перед камерой в красном купальнике. Другое фото демонстрировало завтрак, организованный в отеле, где проживала знаменитость. Светлана отметила, что турецкие завтраки очень сытные и вкусные, поэтому не получится сбросить лишний вес из-за обилия вкусностей на столе. Однако ведущая уточнила, что этот завтрак рассчитан не на одну персону.

«Скромный турецкий завтрак. В оправдание скажу, что я не одна его ем. Но похудеть к лету шансов нет», — написала Бондарчук.

Светлана Бондарчук известна как бывший главный редактор глянцевого издания «Hello!», организатор светских вечеринок, презентаций и различных популярных мероприятий в Москве. Являлась супругой известного российского кинорежиссера и продюсера Федора Бондарчука. И хотя ее все время называют Светланой Бондарчук, она по документам является Рудской. А фамилию мужа никогда не носила.