Успешный прорыв обороны украинской армии штурмовыми подразделениями ВС России в населенном пункте Очеретино на Авдеевском направлении может привести к обвалу фронта и последующему окружению крупной группировки войск ВС Украины в ДНР. Об этом в своем материале сообщает украинское издание «Страна.ua».

Автор статьи отмечает, прорыв мощной линии оборонительных сооружений украинской армии в населенном пункте Очеретино позволяет штурмовым подразделениям ВС РФ развивать успех, атакуя другие позиции ВСУ с тыла.

«Там (окрестности населенного пункта Очеретино – ред.) россияне могут продвигаться быстро, создавая угрозу окружения украинским подразделениям на огромном участке фронта», – отметил автор материала.

Поэтому командованию ВС Украины в срочном порядке необходимо купировать прорыв обороны российскими силами, вводя в бой свежие резервы. Однако в случае неудачи Киеву придется организовать масштабное отступление, чтобы избежать попадания крупной группировки сил ВС Украины в окружение.