На Украине разгорается скандал между военными и властями Харьковской области. Связан он со стремительным продвижением ВС РФ в регионе.
Все началось с заявления одного из офицеров украинской армии, который отметил полное отсутствие укреплений в Харьковской области. Именно поэтому, считает он, российские войска без особых проблем зашли в регион по всей линии границы и продвигаются вперед.
Офицер высказал мнение, что отсутствие укреплений стало результатом «безумного воровства» руководства страны либо «умышленного саботажа».
Замглавы областной военной администрации Роман Семенуха высказался в привычном для украинских властей духе. Он отметил, что укрепления есть и украинские военные спокойно занимают их, готовясь к отражению российского наступления. А те, кто их не видит или говорит, что их нет, тот якобы распространяет «российские нарративы».
«Построенные силами областной администрации фортификации занимают силы обороны Украины. Источники, которые сознательно или несознательно распространяют дезинформацию, работают на противника Когда читаешь подобное на третий год противостояния — это злодеяние», – заявил Семенуха.