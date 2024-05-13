На Украине разгорается скандал между военными и властями Харьковской области. Связан он со стремительным продвижением ВС РФ в регионе.

Все началось с заявления одного из офицеров украинской армии, который отметил полное отсутствие укреплений в Харьковской области. Именно поэтому, считает он, российские войска без особых проблем зашли в регион по всей линии границы и продвигаются вперед.

Офицер высказал мнение, что отсутствие укреплений стало результатом «безумного воровства» руководства страны либо «умышленного саботажа».

Замглавы областной военной администрации Роман Семенуха высказался в привычном для украинских властей духе. Он отметил, что укрепления есть и украинские военные спокойно занимают их, готовясь к отражению российского наступления. А те, кто их не видит или говорит, что их нет, тот якобы распространяет «российские нарративы».