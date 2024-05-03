Неправильный прикус может привести к серьезным проблемам со здоровьем. В частности, он может быть причиной болей в спине, шеи и вызывать хроническую головную боль. Об этом в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал стоматолог, челюстно-лицевой хирург и кандидат медицинских наук Геннадий Шаргородский.

«Я всегда учу студентов и врачей правильно выбирать конструкцию зубных протезов, распределить нагрузку и самое главное – поставить прикус. Поскольку если неправильно поставлен прикус, то в височно-челюстном суставе происходит перенапряжение связок», – рассказал стоматолог.

По его словам, неправильный прикус приводит к перенапряжению пяти связок, что в свою очередь может вызвать головную боль. При этом, если не выставить правильный прикус у стоматолога, то человек может страдать хронической головной болью. Также перенапряжение связок височно-челюстного сустава может приводить к болевым ощущениям в ухе или шейном отделе позвоночника.