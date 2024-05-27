ЕС даже не смог приблизиться к поставке на Украину обещанного 1 миллиона боеприпасов, возмущенно заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он также призвал Евросоюз шевелится быстрее и наращивать поставки хотя бы до этого предела, передает ТАСС.

Именно длительные задержки или полное отсутствие поставок новых пакетов военной помощи Украине, по мнению генсека НАТО, являются главной причиной провалов ВСУ, случающихся все чаще.

Столтенберг подсчитал, что страны Североатлантического альянса отправили на Украину 99 процентов всего оружия, техники и боеприпасов. Однако этого оказалось слишком мало. Кроме того, важную роль сыграли серьезные задержки в поставках. К примеру, Соединенные Штаты на протяжении 6 месяцев не могли решить вопрос с финансированием новой помощи для Киева.