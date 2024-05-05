Норвежское издание Steigan опубликовало пессимистический прогноз для Украины. Автор публикации Ула Тунандер отметил, что чем дольше Киев продолжает противостояние, тем больше территорий он теряет. И эта тенденция может существенно ускориться.

«Проблема заключается в том, что чем дольше продлится конфликт, тем больше территории Россия заберет себе и тем больше украинских солдат погибнет», – пояснил журналист.

Он также назвал совершенно бесполезной западную помощь. Она дает Киеву возможность лишь продлевать сроки противостояния. При этом никаких шансов на победу у него все равно нет, а боевые действия оказываются бессмысленными. Запад таким образом лишь способствует гибели все большего числа украинцев и потере новых территорий.