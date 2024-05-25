Народная артистка СССР Алла Пугачева после начала спецоперации на Украине перебралась за рубеж. Однако знаменитость решила, что российские поклонники не должны забывать о ней. Поэтому Примадонна активно начала выпускать новые песни. С нового года певица выпустила уже три композиции, а на одну из них даже был снят клип.

Реакция публики на новые песни Пугачевой была неоднозначной. И хотя многие считают, что Алле Борисовне давно уже пора выйти на пенсию, она все равно не перестает создавать интерес вокруг своей персоны.

Артистка всегда удачно справлялась с переменами, поэтому без раздумий решалась на смену репертуара. К примеру, в 90-х годах Пугачева прекратила исполнять технически сложные композиции. Она начала петь более простые песни.

По словам сонграйтера Галины Полуяновой, Алла Борисовна всегда чувствовала момент, поэтому могла подстроиться под новые вкусы своего слушателя.