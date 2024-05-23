Соединенные Штаты проводят треннинги и отправляют на Украину оборудование, необходимое для подготовки к ЧП в ядерной сфере. Об этом заявила представитель американского Минэнерго Джилл Хруби, возглавляющая управление ядерной безопасности.

Она пояснила, что целью таких действий США является обеспечение нормальной и безопасной работы атомных электростанций, имеющихся на территории Украины.

В комплекс мер входят отправка специального оборудования для всесторонней подготовки и возможным чрезвычайным происшествиям, обучение и техническое руководство. Все это, по мнению Хруби, позволит защитить инфраструктуру атомных электростанций.

Напомним, на Украине продолжают работу Южноукраинская, Хмельницкая, Ровенская и прочие атомные электростанции.

Ранее ВСУ попытались нанести удар беспилотником по Запорожской АЭС, которая находится под контролем России.