Вооруженные силы Украины в ночь на 4 мая попытались атаковать Крым четырьмя оперативно-тактическими ракетами Army Tactical Missile System (ATACMS) производства США. Министерство обороны Российской Федерации в своем Телеграм-канале сообщает, что все четыре ракеты ВСУ были перехвачены средствами противовоздушной обороны российской армии.

«Дежурными средствами ПВО четыре оперативно-тактические ракеты были уничтожены над территорией Крымского полуострова», – сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова сообщила о планах киевского режима и его «западных хозяев» устроить новые теракты на территории России в преддверии празднования Дня Победы 9-го мая. При этом российский дипломат подчеркнула, что в случае атаки на полуостров Крым со стороны украинской армии Вооруженные силы России нанесут в ответ сокрушительный удар по противнику.