В одном из кафе Рязани произошел скандал. Сотрудники заведения накрыли стол для детского праздника и поставили в бутылке из-под лимонада самогон. Соответствующий пост появился в городской группе в соцсети «Вконтакте».

Инцидент произошел 26 мая в кафе «Саванна». В заведении должен был проходить детский праздник, среди прочего меню для детей был заказан и лимонад. Когда гости сели за стол, то обнаружили, что в одной бутылке вовсе не лимонад, а напиток, напоминающий спиртное.

Официантка сообщила, что это самогон, но откуда он на столе не смогла объяснить. Она пообещала заменить бутылку на настоящий лимонад. Администратор заведения извинилась перед посетителями и попросила не предавать этот инцидент огласке.

«Как утверждают сотрудники, это самогон. Как и почему он попал на детский праздник, никто объяснить не смог. И что на самом деле это за жидкость, неизвестно, и какие последствия будут. Самое страшное для нас, что дочь глотнула этой жидкости», – написала автор поста.

Информации о состоянии ребенка не поступало, как и других подробностей произошедшего.