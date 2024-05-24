Президент Украины Владимир Зеленский превращает страну в концлагерь новыми полицейскими законами и тем самым провоцирует мощный социальный взрыв. Об этом рассказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Так он прокомментировал новый закон о расширении полномочий Нацгвардии Украины, согласно которому для разгона акций протеста и задержаний украинцев разрешено использовать собак, а для остановки авто – применять специальные средства.

«Никто терпеть этого не будет. Будет раскол, то есть начнут образовываться территории, которые скажут: «Мы вот это выполнять не будем». Эти процессы уже де-факто пошли, и, естественно, что Зеленский их уже не сможет остановить», – пояснил экс-советник президента Украины.

Соскин назвал действия властей фашизмом. Фактически, руководство страны устроило мятеж против своих же граждан, оно намерено загнать их чуть ли не за колючую проволоку. Подобные законы вкупе с тотальной мобилизацией и погружением экономики на дно вполне могут стать причиной серьезных народных волнений.