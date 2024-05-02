Известный музыкальный критик Сергей Соседов высказал свою точку зрения о возможности участия России в музыкальном конкурсе «Евровидение – 2024». Его слова приводит издание News.ru.

Как отметил музыкальный эксперт, нет никакого смысла России принимать участие в «Евровидении», ведь в последнее время данный музыкальный конкурс утратил свое истинное значение.

«Конкурс нам не нужен, потому что он не имеет никакого значения, он себя изжил, нужно закрывать это все… В 70-е и 80-е годы об этом конкурсе даже не говорил никто, он не имел никакого веса», – заявил Соседов.

К тому же, в нашей стране есть свой международный музыкальный конкурс под названием «Интервидение». По предварительным данным, в российском конкурсе примут участие семь стран. Как сообщил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, наш конкурс поддержали страны объединения БРИКС, ШОС, партнеры РФ по СНГ, Китайская Народная Республика.