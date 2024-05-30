Новый поворот в кульминации городских интриг Петербурга: Вадима Арсеньева, бывшего директора ГКУ «Организатор перевозок», планируют призвать к рулю метрополитена. Все началось с переплетения интересов и взаимоотношений между губернатором Александром Бегловым и настоящим руководителем петербургского метро Евгением Козиным. Конфликт вспыхнул из-за разногласий в планах капитального ремонта станций и приоритетов безопасности пассажиров.

Конфликт дошел до предела, когда Козин отказался подчиняться приказам Беглова относительно изменения сроков ремонта и пересмотра безопасности на станциях. Подобное откровенное сопротивление стало неприемлемым для губернатора. В свете этого Вадим Арсеньев, считающийся гораздо более послушным и преданно исполняющим указания городских властей, становится основным кандидатом на замену.

Однако, фон его управленческого опыта не лишен скандалов. Арсеньев был на посту директора ГКУ «Организатор перевозок», когда произошла трагедия с пассажирским автобусом на набережной Мойки, в которой погибли семь человек. Это вызывает вопросы о его способности эффективно управлять сложной инфраструктурой города.

Сложность ситуации также в том, что предыдущие действия губернатора уже привели к упадку петербургского «Метростроя», а вместо него появилась компания «Метрострой Северной столицы», погрязшая в коррупционных скандалах и не способная за пять лет построить ни одной новой станции метро.

Теперь на место руководителя метро планируется поставить человека, тесно связанного с транспортной инфраструктурой города – Арсеньева. Он, по словам источников, готов послушно следовать указаниям своих нанимателей. Но вопрос о том, сможет ли он обеспечить безопасность и эффективность работы метрополитена, остается открытым.