Во время штурма одного из опорников ВСУ в зоне проведения специальной военной операции российскому бойцу явился Иисус Христос. Находясь под впечатлением после пережитого чуда на фронте солдат ВС РФ написал стих-молитву для всех участников СВО. Об этом в беседе с корреспондентом «Царьграда» рассказал священник Тимофей Остаев.
По словам священнослужителя, после общей молитвы, которую он проводил вместе с российскими бойцами, к нему подошел штурмовик ВС РФ по имени Антоний и поделился историей о пережитом чуде на фронте. Российский военнослужащий рассказал, что во время штурма позиций украинской армии ему вместе с боевыми товарищами удалось немного отдохнуть в блиндаже. Во сне к российскому бойцу явился Иисус Христос. Он улыбнулся, подошел к военнослужащему, обнял его и напоил из сияющей чаши. Проснувшись в блиндаже, Антоний написал стих-молитву для всех участников СВО.
«Виноградарь небесных лоз,
Вышних пажитей Агроном –
Мне сегодня приснился Христос,
Он поил меня чудным вином!
И казалось, земля в блиндаже
Не столь жёсткою и сырой.
Он надежду давал душе!
Он рассудку дарил покой!
На солдатском шевроне Спас,
От окопной свечи тепло…
Боже Свя́тый – помилуй нас –
Всех участников СВО!», – процитировал стих-молитву российского бойца священнослужитель.
По словам российского военнослужащего он написал данное стихотворение-молитву, находясь под впечатлением после пережитого чуда. Он назвал свое стихотворение «Солдатская молитва».