Во время штурма одного из опорников ВСУ в зоне проведения специальной военной операции российскому бойцу явился Иисус Христос. Находясь под впечатлением после пережитого чуда на фронте солдат ВС РФ написал стих-молитву для всех участников СВО. Об этом в беседе с корреспондентом «Царьграда» рассказал священник Тимофей Остаев.

По словам священнослужителя, после общей молитвы, которую он проводил вместе с российскими бойцами, к нему подошел штурмовик ВС РФ по имени Антоний и поделился историей о пережитом чуде на фронте. Российский военнослужащий рассказал, что во время штурма позиций украинской армии ему вместе с боевыми товарищами удалось немного отдохнуть в блиндаже. Во сне к российскому бойцу явился Иисус Христос. Он улыбнулся, подошел к военнослужащему, обнял его и напоил из сияющей чаши. Проснувшись в блиндаже, Антоний написал стих-молитву для всех участников СВО.

«Виноградарь небесных лоз,

Вышних пажитей Агроном –

Мне сегодня приснился Христос,

Он поил меня чудным вином!

И казалось, земля в блиндаже

Не столь жёсткою и сырой.

Он надежду давал душе!

Он рассудку дарил покой!

На солдатском шевроне Спас,

От окопной свечи тепло…

Боже Свя́тый – помилуй нас –

Всех участников СВО!», – процитировал стих-молитву российского бойца священнослужитель.

По словам российского военнослужащего он написал данное стихотворение-молитву, находясь под впечатлением после пережитого чуда. Он назвал свое стихотворение «Солдатская молитва».