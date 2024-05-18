Президент России Владимир Путин неожиданно для британского правительства отреагировал нестандартно после плохих новостей из Лондона. К такому выводу пришли журналисты китайского издания Sohy.

В последнее время отношения между Россией и Соединенным Королевством ухудшились еще сильнее после очередных провокационных действий Лондона в отношении Москвы. Глава британского МИД Дэвид Кэмерон обратился к союзникам с требованиям занять в отношении России еще более жесткую позицию. Кроме того, он заявил о вероятных ударов со стороны ВСУ британским оружием по территории РФ. Иными словами – Лондон дал разрешение Киеву открыто бить дальнобойными британскими ракетами по российским территориям.

Как отметило издание Sohy, Москва не стала мириться с такими угрозами, и четко обозначила, каким будет ответ в случае подобных событий.

«Это не шутка, Путин поставил Великобритании ультиматум», – говорится в китайском издании.

МИД России вызвало на ковер британского посла Найджела Кейсе на крайне неприятный разговор. По мнению авторов Sohy, Британия получила от МИД РФ сигнал, чем в итоге могут обернуться ее провокации с гипотетическими ударами по РФ. Фактически, Москва поставила Лондону ультиматум – если в Соединенном Королевстве «не придут в чувства», то им стоит ожидать очень сурового ответа со стороны России.