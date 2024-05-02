Снайпер украинской армии Константин Прошинский с позывным «Дед» в беседе с украинским журналистом признал превосходство Вооруженных сил Российской Федерации на фронте.

По его словам, российские военнослужащие быстро учатся на поле боя, осваивая не только новые тактические приемы, но и внедряя в армию современные технические новшества. При этом размеры военно-промышленного комплекса в Российской Федерации позволяют реализовывать удачные идеи сразу в промышленных масштабах.

«Мы стараемся следить за теми новшествами, которые появляются в мире. Здесь надо признать, и это все уже поняли, что русские очень быстро учатся», – заявил украинский военнослужащий.

Украинский снайпер признал, что российская армия превосходит ВСУ по количеству применяемых на фронте беспилотных летательных аппаратов и средств радиоэлектронной борьбы. Прошинский также отметил, что украинская сторона проседает во времени, наблюдая за внедряемыми инновациями со стороны.