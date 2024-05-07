Соединенные Штаты модернизировали и отправили на Украину авиабомбы JDAM-ER с пассивными головками радиолокационного наведения. Портал «Военное дело» рассказал, чем это вооружение грозит ВС РФ и как они будут с ним бороться.

Бомбы будут оснащены интерферометрическими датчиками, которые смогут обнаруживать и подавлять излучающие сигналы станции РЭБ «Поле-21», «Серп-В5С», «Житель и прочие, которые сводили на нет эффективность головок самонаведения по GPS. То есть, теперь Киев сможет атаковать цели снарядами систем HIMARS и боеприпасами Excalibur, не опасаясь подавления средствами радиоэлектронной борьбы.

Но что этому может противопоставить Россия? Эксперты пояснили, что теперь на первый план выйдет перехват бомб JDAM-ER, для чего будут использоваться истребители Су-30СМ и Су-35С, а также средства противовоздушной обороны. К примеру, ЗРПК «Панцирь-С1» и ЗРК «Тор-М2» вполне справятся с этими задачами.

Использование этих комплексов рядом с каждой станцией РЭБ позволит защитить ее от новых американских бомб. Кроме того, в РФ продолжается работа над проектом «Ранец-Е», который предназначен как раз для уничтожения радиолокационных, инерциально-навигационных и GPS-головок самонаведения не только в бомбах JDAM-ER, но и в немецких ракетах SCALP-EG.