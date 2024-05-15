На жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо покушался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Он стрелял из зарегистрированного на него оружия, сообщает РИА Новости со ссылкой на словацкие СМИ.

Телеканал Markiza сообщил, что Цинтула выпустил несколько сборников своего творчества, а также основал литературный клуб. Причины покушения на данный момент не установлены.

Напомним, в Гандлове, что в 190 километрах от Братиславы, Фицо проводил выездное заседание правительства. Когда он вышел к собравшимся, раздались выстрелы. Премьер получил два ранения – в грудь и брюшную полость.

В настоящий момент известно, что словацкий премьер находится в тяжелом состоянии, однако его жизни уже ничего не угрожает.