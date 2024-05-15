В соответствии с российским законодательством во время мобилизации уголовные дела против контрактников ВС РФ могут быть приостановлены. При этом следователь СУ СКР по Пермскому краю потребовали от МВД Донецкой Народной Республики доказать, что оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад» входит в состав Минобороны России или Росгвардии. Об этом в своем материале сообщает издание «Коммерсантъ».

По обвинению в получении взятки в Донецке 19-го марта был арестован бывший замначальника исправительной колонии №37, в настоящее время являющийся военнослужащим ОБТФ «Каскад», Андрей Шварева. Подозреваемый был доставлен в Пермь и арестован. СК подозревает, что Шварева получил взятку от жены одного из заключенных за разрешение пользоваться мобильным телефоном в колонии.

Защита подозреваемого решила воспользоваться новой нормой статьи 208 УПК, в соответствии с которой уголовное дело может быть приостановлено в случае призыва фигуранта на службу в ряды ВС РФ. Однако следователь СК отказал в ходатайстве защиты, не признав ОБТФ «Каскад» военным подразделением, входящим в состав российской армии.