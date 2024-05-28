Следственный комитет намерен выяснить обстоятельства ранения оператора ВГТРК Александра Пушина, а также дать правовую оценку действиям всех причастных к происшествию лиц, пишет РИА Новости.

Оператор готовил репортаж о наступлении ВС РФ на Харьковском направлении, когда получил ранение. Осколки попали ему в ногу, угрозы жизни журналисту нет. Чтобы не замедлять работу съемочной группы и не отвлекать коллег от более важных дел, Пушин даже сам сумел наложить себе на ногу турникет и остановил кровотечение.

В Telegram-канале Следственного комитета РФ появилось сообщение о начатой по этому поводу проверке. Она призвана установить виновных и все обстоятельства ранения журналиста, попавшего под обстрел противника.