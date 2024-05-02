Военный эксперт К. Сивков прокомментировал намеки украинских дипломатов на новые удары по переправе, которая связывает российский полуостров с «большой землей».

Сивков опасается, что Киев может направить на Крымский мост всё, что есть в его распоряжении. Это могут быть десятки ракет Storm Shadow и ATACMS, рои беспилотников. Для новой попытки разрушить опоры переправы боевики ВСУ могут опять использовать катера-дроны, сказал эксперт.

Не исключено что все средства поражения Киев используется одновременно или с небольшим разрывом, сказал Сивков в беседе с МК. Комбинированная и масштабная атака ВСУ на Крымский мост будет реализована Киевом в надежде, что часть средств поражения «прорвется» через противовоздушную оборону российской армии, пояснил он.