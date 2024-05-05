Для демонстрации силы блок НАТО организовал масштабные военные учения «Стойкий защитник 2024» у границ Российской Федерации, которые продлятся до середины лета. Однако армия России уже ответила на угрозы со стороны Североатлантического альянса активацией своих систем РЭБ, практически полностью остановив движение самолетов и морских судов в Прибалтике. Об этом в своем материале рассказывает «Царьград».

Во время проведения военных учений стран-участниц блока НАТО в Прибалтике в регионе на 63 часа перестала работать спутниковая связь. В течение двух с половиной суток работа морских портов и международных аэропортов была заблокирована. Из-за проблем с навигацией морские суда и самолеты вынуждены были оставаться в портах.

По словам итальянского профессора Милони Гарсона, российские системы радиоэлектронной борьбы в разы превосходят европейские и американские аналоги. Свидетельством этому является 900 официально зарегистрированных случая отключения спутниковой связи в Прибалтике с начала 2024 года.