Главред RT Маргарита Симоньян прокомментировала сообщения о покушении на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Она отметила, что причиной попытки убийства политика вполне может быть его пророссийская позиция.

«Премьер Словакии ранен. Тот, который говорил, что СВО началась в результате разгула украинских неонацистов и у Путина не было другого выхода. Вот так они работают. Ч.Т.Д», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Фицо постоянно выступает за дипломатическое урегулирование конфликта и против поставок оружия Киеву. Кроме того, он неоднократно критиковал западные санкции против РФ, так как они, по его мнению, не имеют никакого практического смысла.

Партия Фицо «Курс – социальная демократия» также выступает за сохранение памяти о солдатах Красной армии, которые избавили Европу от нацизма.

Сейчас словацкий премьер находится в тяжелом состоянии. В него стреляли на выездном заседании правительства в Гандлове. В результате политик получил ранения в грудь и брюшную полость. Преступник был задержан на месте покушения.