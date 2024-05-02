Правоохранительные органы Швеции разрешили организаторам публичной акции в преддверии музыкального конкурса «Евровидение», который пройдет в городе Мальме, сжечь Коран. Об этом в своем материале сообщает шведская газета Göteborgs-Posten.

Участники акции планируют публично сжечь Коран в пятницу днем на площади Густава Адольфа, расположенной в центральной части города. При этом на следующий день запланированы официальные мероприятия, связанные с открытием музыкального конкурса «Евровидение». Авторы статьи отмечают, что заявки на проведение повторных акций с сожжением Корана уже поступили в полицию Швеции на субботу и воскресенье.

Напомним, что песенный конкурс «Евровидение» пройдет в этом году в шведском городе Мальме с 7-го по 11-е мая. Выступления артистов в рамках полуфиналов пройдут 7-го и 9-го мая, а финальная часть музыкального конкурса должна пройти 11-го мая. При этом в шведском городе Мальме на 9-е и 11-е мая запланированы две пропалестинские акции, а на 9-е мая произраильская демонстрация.