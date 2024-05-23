Массовая эвакуация сотрудников нескольких предприятий и заводов в Нижнекамске и Казани началась из-за угрозы атаки со стороны беспилотного летательного аппарата Украины. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала Shot.

«Массовая эвакуация сотрудников предприятий в Казани и Нижнекамске из-за угрозы атаки БПЛА», – сообщают авторы Телеграм-канала.

Известно, что эвакуация с рабочих мест затронула сотрудников таких предприятий, как «Оргсинтез», «Нижнекамскуглерод», «Таиф-НК», «Нижнекамскшины», «Нижнекамскнефтехим» и «Танеко». Также эвакуация затронула и сотрудников нижнекамской ТЭЦ. Временно была приостановлена работа аэропортов в Нижнекамске и Казани.

Позже авторы Телеграм-канала Shot опубликовали кадры уничтожения в небе над Нижнекамском украинского беспилотника. По предварительным данным, БПЛА ВСУ представлял собой переделанный в дрон-камикадзе самолет аэропрокат А-22 «Летучая лисица».