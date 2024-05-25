Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что все вооружение, которое могла, страна уже передала Украине. Больше в Киев отправлять нечего, передает РИА Новости.

По словам Шольца, Берлин дошел до предела возможностей. Он помогает Киеву в конфликте и при этом делает все от него зависящее, чтобы не спровоцировать прямого вооруженного противостояния между НАТО и Россией.

Также Шольц в очередной раз подчеркнул, что дальнобойные крылатые ракеты Taurus ФРГ отправлять на Украину не готова.

На данный момент Германия поставила Киеву вооружений на 28 миллиардов евро. Также Украина получила от Берлина два зенитно-ракетных комплекса Patriot.