Певица Алла Пугачева продолжает свое «песенное вторжение» в Россию, пишет издание «Московский комсомолец». Авторы публикации отмечают, что последняя композиция под названием «Ложный стыд» стремительно набирает популярность у поклонников артистки.

Создали хит Михаил Гуцериев и композитор Андрей Мисин. Сообщается, что песня написана в стиле drum ‘n’ bass и наделена глубоким смыслом.

Это уже пятая новая композиция Пугачевой за последние несколько месяцев. Она раскрывает силу любви в отношениях между мужчиной и женщиной.

Напомним, Пугачева вместе с мужем, иноагентом Максимом Галкиным, уехала в Израиль после начала специальной военной операции. В прошлом году она приезжала в Россию и посещала музыкальную студию для записи новых песен.