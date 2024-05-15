Безумный прецедент, приближающий ядерный апокалипсис, был спровоцирован главой министерства обороны Великобритании Грантом Шаппсом. Лондон официально разрешил украинской армии наносить удары по Крыму британским оружием. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости заявил депутат Государственной думы Российской Федерации Михаил Шеремет.

«Это явный безумный прецедент и приближение мирового апокалипсиса», – заявил российский депутат.

По его словам, британская логика позволяет России предоставить любой террористической группе оружие собственного производства с разрешением наносить удары по территории Великобритании. Например, Москва заявляет, что не считает Шотландию частью Британии и предоставит заинтересованным группам повстанцев нанести удар, например, по Тауэрскому мосту.