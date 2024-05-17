Популярный российский певец Ярослав Дронов, более известный под сценическим именем SHAMAN, представил новый клип на свою песню «Любимая женщина». В новом видео артист предстал в образе героя-любовника, что вызвало небывалый восторг среди его ярых фанатов.

В пресс-службе певца сообщили, что клип на композицию «Любимая женщина» уже доступен для всех пользователей платформы YouTube. С 17 мая музыкальный трек уже доступен на музыкальных платформах.

В своем новом клипе артист предстает в различных амплуа. Его можно увидеть в образе романтичного героя, дарящего розы, через мгновение зритель уже наблюдает SHAMANа в образе стильного соблазнительного дэнди, а затем он предстает на экране в своем привычном стиле – в рокерской куртке и облегающих кожаных брюках.