Народный артист РСФСР Сергей Никоненко сыграл за свою актерскую карьеру порядка 250 ролей. Он воплощал различные амплуа и сотрудничал со многими известными артистами. Как рассказал актер, он никогда не считал уместным разделять людей по национальности. Он был дружен со многими актерами из бывших республик Советского Союза.

Но после начала спецоперации на Украине он решил прервать все связи со своими украинскими коллегами, так как они придерживаются русофобской позиции.

Никоненко рассказал, что прекратил общаться с украинским актером и режиссером Юрием Ильенко, когда увидел его русофобские фильмы и узнал о дружбе с украинскими националистами. В качестве примера актер привел фильм Ильенко «Молитва о гетмане Мазепе». В этом фильме россиян называют «москалями», Петр I представлен содомитом и предателем родины, а Мазепа показан как национальный герой.