Российский известный певец Сергей Лазарев провел свой отпуск в солнечной Турции. Знаменитость отдыхал там не один. Компанию ему составила его бывшая возлюбленная – ведущая Лера Кудрявцева.

Певец опубликовал видео с Лерой, в котором обнял ее и сказал, что находится на отдыхе вместе с ней.

«Давай признаемся народу, что мы отдыхали вместе. Мы отдыхали вместе, надо вам признаться!», – сказал Лазарев во время съемки.

Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева состояли в отношениях 4 года, с 2008 по 2012 год. После расставания они сохранили теплые, дружеские отношения. После романа с Лазаревым Лера Кудрявцева вступила в отношения с хоккеистом Игорем Макаровым, за которого вышла замуж.

Ранее Лера Кудрявцева сообщила, что уехала на отдых в Турцию вместе со своей дочерью Машей. Она отметила, что на курорте также отдыхает много российских звезд.