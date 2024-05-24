Российский комедийный актер Сергей Бурунов появился на премии МХТ в компании 35-летней бизнесвумен Екатериной Леви. Журналисты отметили, что 47-летний актер не покидал свою пассию. Они все время держались за руки, а после уехали также вдвоем, не дожидаясь окончания церемонии. Актер не стал отвечать на вопросы журналистов о своих отношениях с Леви.

Известно, что Екатерина Леви не из мира шоу-бизнеса. Она является индивидуальным предпринимателем. Общественность уверена, что актер завел не просто интрижку, а серьезные отношения, раз решил выйти со своей возлюбленной вместе в свет.

Бурунову часто приписывают выходящие за рамки рабочих отношения с его коллегами по цеху. Желтая пресса сообщала о его романах с актрисой Ноной Гришаевой и Анной Уколовой, которой он якобы собирался сделать предложение. Также ходили слухи о возможном романе с его директором Анастасией Сафулиной.

Сергей Бурунов еще ни разу не был женат. Также у него нет детей.