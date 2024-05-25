Россия готова к переговорам с Францией о судьбе попавшего в плен наемника из этой страны, заявил сенатор Совфеда Григорий Карасин.

При этом он напомнил, что французский наемник тяжело ранен.

«Если человек ранен, я убежден, будет сделано все возможное, чтобы он остался жив. Если человек останется жив, выздоровеет, будут проведены переговоры о том, чтобы решить его дальнейшую судьбу», — заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам.

Напомним, в боях за Клещеевку в ДНР в плен ВС России попал офицер-наемник Французского Иностранного легиона. В настоящий момент он находится под наблюдением врачей, которые пытаются спасти его жизнь после серьезного ранения.