Попавший в плен к российским бойцам солдат украинской армии Дмитрий Щербуха не знал, как правильно называется город, который он должен был оборонять. Соответствующие кадры с допросом военнопленного бойца ВСУ были опубликованы в Телеграм-канале «Северный ветер».

По словам пленного бойца, командование приказало занять позиции в городе Волчедавск, хотя в действительности украинский солдат был взять в плен в Волчанске в Харьковской области. По всей видимости, боец ВСУ раньше даже не подозревал о существовании города с таким названием.

Дмитрий Щербуха рассказал, что его мобилизовали в ряды украинской армии в январе 2023 года. Украинский боец проходил обучение сначала в Германии, а затем на военном полигоне в Николаеве. Затем он был отправлен в 82-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ, которая принимала участие в контрнаступлении украинской армии на Запорожском направлении летом 2023 года. С 13-го мая 2024 года его подразделение было отправлено на Харьковской направление, где он сдался в плен российской армии.