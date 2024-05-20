В плен к военнослужащим группировки ВС РФ «Север» попал боевик заградительного отряда ВСУ, который стрелял в спину своим же сослуживцам. На допросе он извинился перед ними.

Также он призвал украинских военнослужащих использовать любую возможность, чтобы сложить оружие и сдаться в плен.

«Пацаны, сдавайтесь, здесь нормальные ребята. Надо сдаваться, потому что мы идем реально на преступления», — заявил боевик.

Ранее пленный из Одессы, который сложил оружие на Харьковском направлении, раскритиковал снос киевскими властями памятника Екатерине Второй в своем городе. Он заявил, что борьба с памятниками и названиями улиц не изменит истории, как бы ни старались представители киевского режима.

Как на Харьковском, так и на Авдеевском направлениях в плен сейчас сдаются десятки военных ВСУ ежедневно. При этом многие из них признают, что давно поняли бессмысленность продолжения боевых действий.