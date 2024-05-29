СБУ и Территориальные центры комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы на Украине) пытаются заниматься вербовкой жителей Белгородской области. Они требуют предоставлять информацию о передвижении ВС РФ и другие данные, угрожая в противном случае навредить родственникам, живущим в Харьковской области.

Об этом рассказали участники пророссийского подполья «Дозор». Они пояснили, что в Одессе, вокруг которой Киев пытается сейчас выстроить оборонительные линии, ситуация практически та же самая.

“Переживают харьковчане и о жителях Белгорода, которые подвергаются террористическим атакам. [СБУ] дошли до истерики, предчувствуя надвигающуюся смерть, пытаются вербовать людей [из России] под страхом расправы над родственниками, проживающими в Харькове”, — цитирует подпольщиков портал News.ru.

Напомним, в Херсонской области диверсанты ВСУ пытались высадиться на остров Нестрига, однако были ликвидированы российскими военными.