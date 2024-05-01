Служба безопасности Украины начала контрразведывательную операцию. Она устраивает облавы и ищет диверсантов в самом центре Киева.

В своем Telegram-канале ведомство призвало граждан с пониманием отнестись к действиям своих сотрудников. На Михайловской и Софийской площадях, а также на территориях, примыкающих к ним, могут ограничиваться проход и проезд, у жителей будут проверять документы и сотовые телефоны.

В СБУ заявляют, что это всего лишь плановая проверка, однако подпольщик из Николаева Сергей Лебедев владеет другой информацией. По его словам, СБУ получила сведения о готовящемся государственном перевороте с целью сбросить режим президента Украины Владимира Зеленского.

Также Лебедев отметил, что зона проведения операции СБУ будет постепенно расширяться.