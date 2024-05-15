Агентство Reuters сообщило об инциденте в аэропорту Уэст-Палм-Бич в штате Флорида, где личный самолет кандидата в президенты США Дональда Трампа задел находившийся на стоянке бизнес-джет крылом.

Произошло это 14 мая. Самолет Трампа задел другую воздушную машину во время руления.

Американское федеральное управление гражданской авиации информацию об инциденте подтвердило. Однако тот факт, что «Боинг» принадлежит Трампу, ведомство проигнорировало.

Ранее изобретатель и предприниматель Илон Маск предсказал Соединенным Штатам серьезное противостояние между действующим и прошлым президентами Джо Байденом и Дональдом Трампом.

Кандидат на пост президента Трамп ранее заявил, что республиканская партия просто обязана победить на выборах, чтобы остановить бесконтрольный въезд мигрантов в США. Они, по его словам, разрушают страну.