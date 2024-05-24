Сбежавший из России актер Артур Смольянинов (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) стал объектом насмешек пользователей в Сети, попытавшись организовать концерт в Риге (Латвия).

Выступление было организовано в маленьком зале, но и его зрители заполнили только на треть. Когда новоявленная «рок-звезда» начала подвывать под «гитарный чес», часть посетителей концерта тоже ушла из зала.

Пользователи в Сети написали, что отлично понимают этих зрителей, так как выдержать ««нестройный “дворовый” гитарный чес, сдобренный воем иноагента, попросту невозможно физически».

«Артурчик!! Тебя уже даже в пивбары не берут!! Звезданутый ты наш!! Или уже давно не наш??», – написал один из комментаторов под видео, опубликованном порталом aif.ru.

Другой добавил, что на ужин бывший актер напел, а большего он и не заслуживает.