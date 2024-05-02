В результате удара по Одессе в ночь на 1 мая ликвидирован майор ВСУ Игорь Безсонов, сообщил портал «Русская весна». Отмечается, что он был одним из офицеров, находившихся в штабе оперативного командования «Юг», по котором прилетела ракета «Искандер».

Подробности этой атаки рассказали представители пророссийского подполья. Они отметили, что один из ударов по центру Одессы поразил штаб ВСУ на площади Куликово поле. Ее моментально оцепили военные и сотрудники СБУ, пропускавшие только «Скорые», которые двигались к штабу непрерывным потоком.

Гибель майора Безсонова киевские власти в среду подтвердили. Однако они не стали уточнять подробности и раскрывать информацию о поражении штаба. Однако это известно и без них. Сведения к вечеру 1 мая официально подтвердило и Минобороны России.