Изображение сгенерировано при помощи нейросети и опубликовано для иллюстрации на discover24.ru

Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Под Ростовом мигрант обманом выжил из дома жену и ее дочь-школьницу. Они являются семьей бойца спецоперации, который числится пропавшим без вести, сообщает тг-канал RusVesna.

14-летняя дочь обратилась к президенту В. Путину и главе Следкома РФ А. Бастрыкину с просьбой вернуть их жилье. По словам девочки, накануне Нового года мигрант Джамал по поддельной доверенности ее отца оформил часть дома и участка на своё имя и продал землю своим родственникам. Они не дают матери и дочери пройти по участку, чтобы хотя бы забрать вещи.

Девочка сообщила, что мигрант угрожает им, а также снимает деньги с карты отца и тратит их на наркотики. Глава Следкома РФ А. Бастрыкин поручил местным следователям проверить сообщение ребенка.