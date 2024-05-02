Под Ростовом мигрант обманом выжил из дома жену и ее дочь-школьницу. Они являются семьей бойца спецоперации, который числится пропавшим без вести, сообщает тг-канал RusVesna.

14-летняя дочь обратилась к президенту В. Путину и главе Следкома РФ А. Бастрыкину с просьбой вернуть их жилье. По словам девочки, накануне Нового года мигрант Джамал по поддельной доверенности ее отца оформил часть дома и участка на своё имя и продал землю своим родственникам. Они не дают матери и дочери пройти по участку, чтобы хотя бы забрать вещи.

Девочка сообщила, что мигрант угрожает им, а также снимает деньги с карты отца и тратит их на наркотики. Глава Следкома РФ А. Бастрыкин поручил местным следователям проверить сообщение ребенка.