Российская актриса театра и кино, телеведущая и общественный деятель Яна Поплавская подвергла резкой критике участие Александра Реввы в шоу «Звезды» на телеканале НТВ. Об этом актриса написала в своем Телеграм-канале.

«Скажите честно, нравится вам такое телевидение? … меня просто воротит, тошнит, я хочу навсегда сломать кнопку этого канала на пульте телевизора», – прокомментировала актриса выступление Александра Реввы в шоу «Звезды».

Гражданскую позицию Яны Поплавской поддержали и другие известные личности. Например, журналист Роман Голованов написал в своем Телеграм-канале, что Александра Ревву необходимо привлечь к ответственности за глумление над Богородицей в пасхальные дни.

«И мы пропустим выходку “испугавшегося патриота” Реввы? Предателя Донбасса», – написал Голованов.

Как сообщает телеканал «Царьград», после скандального выступления Реввы на шоу «Звезды» очередной выпуск программы был снят с эфира руководством НТВ. При этом Яна Поплавская отреагировала на действия руководства НТВ в своем Телеграм-канале, написав, что еще рано делать какие-либо выводы. Актриса выразила надежду, что мнение народа было услышано.