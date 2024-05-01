Командир 2-го мотострелкового батальона 1486-го Ленинградского полка с позывным «Змей» вместе со своими бойцами удерживал в течение 28 дней занятые позиции на Берховском водохранилище в ДНР в окружении украинской армии. Интервью с русским офицером опубликовали журналисты RT на своем Телеграм-канале.

По его словам, им удалось удержать занятые позиции благодаря мощной огневой поддержке со стороны российской фронтовой авиации. При этом позиции российских военнослужащих находились под постоянным огнем артиллерии противника. Часто по позициям российских бойцов работали танки ВСУ.

Офицер с позывным «Змей» отметил стойкость своих подопечных, поскольку многие бойцы после ранений оставались на позициях, помогая отражать атаки противника. Самые яркие эмоции его подразделению удалось испытать после разгрома украинской диверсионной группы из состава батальона «Кракен» (террористическая организация, запрещенная в России). Во время боестолкновения с диверсантами российским военнослужащим даже удалось взять нескольких украинских боевиков в плен.