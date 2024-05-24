Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Североатлантический альянс за нежелание вступать в прямое противостояние с Россией. Об этом сообщило издание Responsible Statecraft.

Зеленского возмутило, что заявления некоторых европейских лидеров о возможном вводе войск на Украину так и остались словами без подкрепления делом. НАТО не хочет вовлекаться в конфликт с РФ, что взбесило лидера киевского режима.

Кроме того, президент Украины в интервью The New York Times заявил, что Североатлантический альянс должен сбивать российские ракеты над украинской территорией, все возможности для этого у НАТО есть.

Авторы публикации отмечают, что подобные высказывания Зеленского звучат в то время, когда ВСУ столкнулись с серьезными проблемами на поле боя. Они давно не добивались успехов в зоне проведения специальной военной операции. Мало того, ВС РФ уверенно продвигаются вперед и наступают на всех направлениях одновременно.